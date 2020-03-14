Баку, , 13:10 — REGNUM О запуске сайта www.koronavirus.az, предназначенного для информирования о коронавирусе, который анонсирован на следующую неделю, сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Азербайджана в социальной сети Facebook.

Основная цель данного сайта — предоставить общественности достоверную информацию о новом коронавирусе, а также — проинформировать о проделанной минздравом работе в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса и проинформировать о необходимых мерах профилактики распространения вируса COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии сообщили о временном закрытии границы с Арменией и Азербайджаном в целях предотвращения распространения коронавируса.