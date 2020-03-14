Дублин, , 02:37 — REGNUM Гражданам Ирландии следует воздержаться от поездок в страны Евросоюза из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава ирландского МИД Саймон Ковени на своей странице в Twitter.

«В свете стремительно меняющихся условий и запретов в ряде стран ЕС, мое ведомство рекомендует гражданам страны проявить «высокую степень предосторожности» перед тем, как решиться на поездку в страны Евросоюза», — заявил он.

При этом Ковени подчеркнул, что предупреждение об опасности не затрагивает Великобританию, которая сейчас уже является бывшим членом ЕС. Также в Ирландии к настоящему времени отменяются занятия в школах и вузах до 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Ирландии число заболевших COVID-19 составляет 90 человек. 11 марта в республике скончался первый пациент от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Ирландии умер от уханьского вируса