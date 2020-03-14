Кишинёв, , 02:30 — REGNUM В Молдавии объявили красный наивысший код опасности распространения коронавируса COVID-19. Как говорится в заявлении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, речь идет об опасности возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на национальном уровне, передает ИА REGNUM.

В тот же день в республике было зафиксировано еще два случая заболевания коронавирусом нового типа. Общее число заболевших достигло восьми. При этом все они приехали из Италии.

Власти Молдавии закрыли ряд пунктов пересечения государственной границы с Молдавией и Украиной, а также приостановило автомобильное и железнодорожное сообщение на западном направлении. Также будут отменены все рейсы в страны ЕС и Западной Европы.

Молдавия также запрещает въезд на свою территорию иностранцев за исключением лиц с постоянным, временным проживанием или видом на жительство в Молдавии.

Объявленные решения действуют до 31 марта 2020 года с возможностью продления.

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