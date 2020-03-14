Рим, , 00:08 — REGNUM Гражданка Украины скончалась от заболевания, вызванного коронавирусом в итальянской провинции Брешиа. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба МИД Украины.

Гражданка Украины заболела коронавирусом, находясь на территории Италии. 13 марта женщина скончалась в одной из больниц итальянской провинции Брешиа. МИД Украины выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного коронавирусом, произошёл на Украине 12 марта в Житомирской области. Умерла женщина, которую госпитализировали незадолго до этого. В настоящее время под наблюдением врачей находятся близкие умершей и лица, с которыми она контактировала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Украины карантина по коронавирусу на всей территории страны с 12 марта по 3 апреля. Отменены занятия в образовательных учреждениях, запрещены массовые мероприятия. С 16 марта на Украине вводится запрет на въезд в страну иностранных граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский отвёл гражданам страны, находящимся за рубежом, три дня на возвращение из-за границы на родину.