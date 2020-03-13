Тирана, , 23:24 — REGNUM Министерство образования Албании 12 марта опубликовало указания относительно того, как будут проходить занятия после введения карантина во всех образовательных учреждениях страны. Напомним, карантин в Албании из-за коронавируса продлится минимум до 23 марта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, компания Radio Televizioni Shqiptar выделит специальный канал для домашнего обучения. Также будут созданы возможности для проведения занятий в режиме онлайн.

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал родителей школьников проследить за домашним обучением своих детей.

На 13 марта в Албании выявлено 33 случая заражения коронавирусом.

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