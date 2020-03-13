Осака, Япония, , 20:15 — REGNUM Разработчики из Platinum Games работают над собственным игровым движком под названием PlatinumEngine. Об этом 13 марта сообщает портал Gematsu.

С его помощью компания планирует создавать современные масштабные игры. Однако пока неизвестно, какие именно проекты уже разрабатываются при помощи PlatinumEngine.

Напомним, Platinum Games — это японская компания-разработчик видеоигр. Её наиболее известными проектами являются: Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengeance, Nier: Automata и др.

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