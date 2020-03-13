Бахчисарай, Крым, , 18:13 — REGNUM В Бахчисарае лишили полномочий осуждённого за попытку мошенничества депутата городского совета. Об этом 13 марта ИА REGNUM сообщили в горсовете Бахчисарая.

«Депутаты утвердили решение о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Позднякова. Решение направлено в избирательную комиссию для процедуры замещения вакантного мандата», — уточнили в горсовете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Бахчисарая признал Андрея Позднякова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество. Экс-депутату назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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