Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В Петербурге образовался очередной жилой микрорайон с тысячами жителей и без социальной инфраструктуры. Теперь его жители пишут президенту Владимиру Путину.

Средняя Рогатка расположена на территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Московском районе, это новые кварталы с жильем на 35 тыс. человек, где нет ни одной школы. Проектирование школ длится уже несколько лет и до сих пор не завершено.

Микрорайон ограничен Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Московским шоссе и Южным полукольцом ОЖД. Детей оттуда продолжают приписывать к двум школам — №519 и №508, которые находятся на расстоянии 2 км, общественный транспорт к ним не ходит, и они давно перегружены.

На месте промышленных зон ускоренными темпами продолжают строить новые жилые дома, социальных учреждений для которых тоже нет, отмечают жители.

«С 2016 года мы пишем обращения во все возможные инстанции, однако без особого результата. По всем общеобразовательным учреждениям, планируемым к размещению на территории Средней Рогатки, сроки с треском сорваны. Наши обращения в адрес губернатора Беглова А.Д. и вице-губернатора Линченко Н.В., который курирует вопросы строительства социальных объектов, лишь пересылаются в комитеты, на просьбы о личном приёме мы получаем отказы и сообщения о «нецелесообразности» — в то время как ситуация с дисбалансом жилья и инфраструктуры давно стала критической. Жители доведены до отчаяния», — пишут они в петиции на сайте Change.org.

В теории, отмечают петербуржцы, рядом должны были появиться аж шесть школ, но сроки их проектирования либо сорваны, либо вообще неизвестны. Это школы на Пулковском шоссе, участках 2, 72, 73, а также на Московском шоссе, участках 178, 175 и у дома №3. Наиболее близкой к началу строительства кажется школа на 1100 мест на Пулковском шоссе, участок 73, проект которой сейчас проходит экспертизу, но и здесь жители опасаются бюрократических проволочек и срывов сроков.

Президента они просят взять под контроль решение вопроса «полного отсутствия школ» в Средней Рогатке и помочь построить хотя бы одну.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал от чиновников Смольного справиться с дисбалансом социальной инфраструктуры по сравнению с жилой застройкой, а также призвал гнать «жуликов», которые зарабатывают на государственном подряде.

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