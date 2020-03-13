Радомышль, , 16:30 — REGNUM В Житомирской области от коронавируса COVID-2019 скончалась 71-летняя женщина, заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национальном медицинском университете им. Богомольца Ольга Голубовская 13 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что женщина почувствовала недомогание, приехав из Польши. Позже у неё началась пневмония и начал падать уровень кислорода в крови. Утром 13 марта пенсионерку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но, к сожалению, это не помогло.

Изолированы 22 человека, общавшиеся с женщиной на Украине. Всего в стране зафиксированы три подтверждённых случая заражения COVID-2019.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на две недели закрыл границы страны для иностранцев. Запрет вступит в силу через 48 часов.

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