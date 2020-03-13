Радомышль, , 09:30 — REGNUM 22 человека, которые контактировали с пенсионеркой, заражённой коронавирусом COVID-2019, помещены в карантин, заявил глава Радомышльской районной администрации Виктор Пулковский, сообщил 13 марта телеканал «Громадське».

"Тот круг людей, непосредственно контактировавших — эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома», — рассказал он.

Чиновник опроверг информацию о том, что в Радомышле объявлено чрезвычайное положение.

«Состояние людей в Радомышле спокойное, паники нет. Мы довольно быстро среагировали, сразу найдены лица», — добавил он.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у 71-летней женщины, вернувшейся из Польши. Третьим подтверждённым носителем коронавируса на Украине стал мужчина в Черновицкой области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины обсуждают возможность запрета на передвижение внутри страны в рамках общенационального карантина.

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