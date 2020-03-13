Вильнюс, , 16:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 13 марта, запустило для жителей горячую линию по вопросам коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горячая линия будет работать по короткому номеру 1808. Специалисты по ней будут как оказывать консультацию, так и направлять к заболевшим врачей «Скорой помощи», если посчитают, что позвонивший человек может быть инфицирован коронавирусом.

По единому номеру помощи 112 или срочной медицинской помощи 033 жителей просят по вопросам коронавируса не звонить.

В Литве в общей сложности диагностировано 6 случаев коронавируса. В стране введён режим чрезвычайной ситуации, приостановлен учебный процесс, запрещены все собрания.