Загреб, , 15:47 — REGNUM Все школы в Хорватии с понедельника, 16 марта, будут закрыты на карантин, сообщил сегодня, 14 марта премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Пленкович сообщил также, что эта мера распространяется на вузы и детские сады.

Уроки для начальных классов будут транслироваться по хорватскому телевидению, старшие классы будут продолжать обучение при помощи интернета.

Учителя и воспитатели будут продолжать приходить в школу ‑ и тем, кому не с кем оставить детей дома, смогут приводить их в специальные группы.

Он призвал пожилых людей, особенно тех, кто старше 70 лет, проявлять особую бдительность, поскольку они находятся в группе наибольшего риска, как можно меньше подвергать себя опасности.

Согласно последней информации, в Хорватии был подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции.