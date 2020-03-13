Нур-Султан, , 15:44 — REGNUM Правительство Казахстана временно ограничило пропуск граждан России и Киргизии на территорию республики по внутренним паспортам, сообщили 13 марта в пресс-службе МИД Казахстана.

Кроме того, граждане Казахстана также не смогут попасть в Россию и Киргизию по казахстанскому паспорту. Вместе с тем граница остается открытой для граждан, имеющих заграничный паспорт.

В МИД уточнили, что все граждане соседних стран смогут выехать из Казахстана по тем документам, по которым они прибыли в республику. Обычный порядок пересечения границы будет восстановлен после ослабления эпидемии коронавируса, пообещали в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в республике выявлено три случая заражения коронавирусом. Два человека прибыли из Германии и еще один — из Италии.

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