Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Молдавия полностью прекратит воздушное сообщение со странами Европейского союза и ограничит число пропускных пунктов на сухопутной границе с Румынией и Украиной из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику по итогам заседания чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, передает ИА REGNUM.

Кику сказал, что уже с 13 марта прекращается сообщение с Испанией и Францией. А с 15 марта — со «всеми странами Европы». Он также отметил, что в зависимости от развития ситуации может быть принято решение о прекращении воздушного сообщения и с другими регионами.

Молдова также ограничит число пропускных пунктов на границе с Румынией и Украиной. Какие именно КПП продолжат работу, Кишинев согласует с Киевом и Бухарестом.

В Молдавии, напомним, на 13 марта подтверждено шесть случаев инфицирования коронавирусом нового типа, еще 39 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Все больные приехали в Молдавию из Италии, где находятся несколько сотен тысяч молдавских гастарбайтеров.

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