Сеул, , 14:49 — REGNUM Администрация китайского города Пэнчжоу провинции Сычуань направила в южнокорейский Чечхон 6 тыс. медицинских масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Чечхон.

В сопроводительном письме мэр города Пэнчжоу отметил, что не так давно Чечхон оказал поддержку китайскому городу в борьбе с коронавирусом, поэтому сейчас Пэнчжоу оказывает поддержку в ответ.

Он также добавил, что осведомлен ситуацией в Южной Корее и выразил надежду на сотрудничество и обмены между городами после того, как страны справятся с эпидемией.

Известно, что в феврале администрация Чечхона направила в китайский Пэнчжоу 2500 медицинских масок.

Отметим, что города осуществляют культурные, образовательные и экономические обмены с 2016 года после подписания соответствующего соглашения.