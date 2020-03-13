Ташкент, , 14:05 — REGNUM Гуманитарную помощь с медицинскими изделиями планирует направить Узбекистан в Иран, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

Цель гуманитарной помощи — содействие в борьбе с коронавирусом. Узбекистан отправит одноразовые медицинские перчатки, защитные комбинезоны, медицинские форму, маски, марли, спирт, гигиенический гель и таблетки Rutan.

Напомним, 13 марта в компании «Узбекистанские авиалинии» сообщили, что вернут стоимость авиабилетов на международные рейсы, которые были отмены в рамках профилактики коронавируса.

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