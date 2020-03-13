Тбилиси, , 13:01 — REGNUM В свой дом для размещения в режиме самоизоляции пригласил житель грузинского города Батуми Нодар Цинцадзе тех, кому приходится находится в карантине по коронавирусу. Об этом он написал в соцсети, 13 марта сообщает агентство Report.

«Несмотря на то, что в моей семье есть малолетний ребенок, я готов предоставить государству пространство для размещения граждан в самоизоляции», — говорится в сообщении Цинцадзе.

Он написал, что его пугает не коронавирус, а паника, которая охватила людей из-за этой инфекции. Пока в доме добродушного мужчины идет ремонт, но он обещает, что с 14 марта жилплощадь в размере 45 квадратных метров будет готова принять гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 13 марта в Грузии зафиксировано 25 случаев заболевания коронавирусом. В карантине содержится 245 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии из-за коронавируса закрывают гостиницы