Исламабад, , 11:50 — REGNUM Министр здравоохранения Пакистана Синд Мерана Юсуф подтвердил первый случай заболевания коронавирусом внутри страны, об этом 13 марта он сообщил на пресс-конференции в Исламабаде.

«Последний констатированный случай заражения был вызван вторичным контактом, заболевший не совершал поездки за пределы страны. Сегодня у него был обнаружен коронавирус», — отметил Юсуф.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Пакистане достигло 21 человек, 20 из которых заразились инфекцией во время посещения иностранных государств.

Один человек выздоровел, остальные находятся в стабильном состоянии.

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