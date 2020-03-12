Киев, , 15:13 — REGNUM На Украине не исключают введения запрета на передвижения по территории страны в рамках общенационального карантина, который действует с сегодняшнего дня, 12 марта.

Соответствующее заявление на брифинге сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, прямо сейчас в этом необходимости нет, но карантинные меры усилят, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории.

«Если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни… меры будут на 100% пересмотрены до того, что могут ограничиваться права людей, в том числе запрет передвижения за пределы соответствующей территории», — подчеркнул чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, на Украине до сих пор лишь один человек болен коронавирусом — в Черновицкой области. Несмотря на это, накануне правительство ввело общенациональный карантин, в рамках которого должен быть полностью прекращен учебный процесс, закрыты кинотеатры, развлекательные центры и прочие места скопления людей.