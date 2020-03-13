Нур-Султан, , 08:02 — REGNUM В Казахстане на двухнедельный карантин будут помещать дипломатов, прибывших из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Вступившее в силу 12 марта постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, распространяющее ограничительные меры на владельцев служебных и дипломатических паспортов, опубликовано 13 марта.

Из документа следует, что лица, прибывшие из стран категории 1 «А», в которых оказалось наибольшее число заболевших от коронавирусной инфекции граждан (Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи), обязаны пройти двухнедельный карантин.

В перечне лиц, карантин для которых обязателен, появились владельцы служебных и дипломатических паспортов. Ранее эти меры распространялись только на желающих въехать в страну пилотов авиакомпаний, локомотивные бригады и водителей-дальнобойщиков.

Обеспечение карантина на 14 дней возлагается на управления здравоохранения областей и городов, профильные департаменты и местные исполнительные органы.

Ранее власти Казахстана приостановили выдачу виз и въезд в страну из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Желающим въехать из этих стран необходимо было пройти обязательный карантин.

Напомним, что к настоящему времени в Казахстане не выявлено случаев заражения новым коронавирусом.

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