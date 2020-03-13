Магадан, Магаданская область, , 06:59 — REGNUM В селе Гижига Магаданской области уже три года нет магазина и собственной пекарни. Численность населения — 110 человек, в том числе 11 детей. Ближайший магазин — в 80 км, в Эвенске, куда по бездорожью добираться восемь часов.

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О жизни без хлеба и продуктов питания в колымской глубинки «Магаданской правде» рассказала руководитель территориальной администрации села Гижига Мария Пуртова.

Отсутствие магазина и пекарни объясняют тем, что в 2017 году сгорел котёл отопления, который был установлен в здании, где находились оба предприятия. Естественно им пришлось закрыться.

«С тех пор каждая семья добывает себе пропитание, как может. Люди возмущаются, что в Эвенск продовольствие самолётом привозят, а в Гижигу не везут ничего. Пока работал магазин, поставки были, теперь снабжение стало редкое, при этом регулярного транспортного сообщения у нас нет. Вездеход один-два раза в месяц доставляет из района пассажиров, хлеб и почту, а вертолёт — пассажиров и продукты питания для детского сада и школы», — рассказала Мария Пуртова.

Правда, она призналась, что есть у них в селе мелкий коммерсант, который продаёт дома продукты питания длительного хранения — крупы, консервы, растительное масло и так далее. Но по запредельным ценам, потому особо у него ничего никто не покупает.

«Банка зелёного горошка — 250 рублей, пять кг макарон — 1,5 тыс. рублей. Выручают местных жителей заготовки — летом ловят рыбу, на зиму рыбу сушат, вялят, морозят, маринуют. У некоторых есть огороды и теплицы, выращивают овощи, держат коз, но преимущественно для себя, не на продажу», — добавила глава Гижиги.

По информации издания, в министерство экономического развития Колымы был направлен запрос об изыскании 300 тыс. рублей на приобретение котла, и даже получен ответ, в котором власти обещают выделить деньги, но не уточняют когда.

Как сообщало ИА REGNUM, проблеме доставки лекарств на север Камчатки не один год. О ней знают в минздраве региона, но решать проблему чиновники не торопятся.