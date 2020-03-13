Лондон, , 04:38 — REGNUM У главы британской телекоммуникационной компании BT Group Филипа Янсена выявили заражение коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба корпорации.

«Анализы исполнительного директора BT Group Филипа Янсена во второй половине четверга показали положительный результат на COVID-19», — говорится в заявлении.

Янсен, в связи с рекомендациями английского минздрава, принял решение самоизолироваться и работать удаленно. Он подчеркнул, что компания не будет приостанавливать работу из-за заболевания руководителя. Всех, кто контактировал с Янсеном, в настоящее время проверяют на наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта у министра здравоохранения Великобритании Надин Дорис было подтверждено заболевание COVID-19.

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