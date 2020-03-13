Порт-оф-Спейн, , 03:46 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом нового типа был зафиксирован на территории Тринидада и Тобаго, сообщает газета Trinidad and Tobago Express.

Заболевшим оказался 52-летний мужчина, недавно посещавший Швейцарию. Сейчас его изолировали вместе с членами его семьи, его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный автономный университет Мексики с 23 марта временно ограничит работу при угрозе распространения коронавируса нового типа. В университете будет ограничено проведение семинаров, симпозиумов и массовых собраний.

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