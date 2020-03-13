Лиссабон, , 02:18 — REGNUM Власти Португалии намерены закрыть школы в стране из-за угрозы распространения коронавируса, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, сообщает агентство Reuters.

По его словам, школы будут закрыты с 16 по 9 апреля. Также будет наложен запрет на посещение ночных клубов и развлекательных заведений. Доступ к ресторанам и торговым центрам будет ограничен. Также будет запрещено высаживаться на территории Португалии иностранным гражданам с круизных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта число зараженных коронавирусом нового типа в Португалии достигло 78 человек. Уже в тот день восемь вузов в стране отменили занятия до 20 марта.

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