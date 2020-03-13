София, , 01:57 — REGNUM Болгария собирается объявит режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов в ходе экстренного совещания правительства, сообщает Reuters.

«Правительство попросит парламент объявить режим чрезвычайной ситуации, которая позволит нам закрыть школы, детские сады и университеты», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Болгарии был зафиксирован первый летальный исход от заболевания COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 23 человек.

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