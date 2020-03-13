Нью-Йорк, США, , 00:32 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса объявил в городе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Об этом 12 марта сообщает газета New York Times.

По информации главы города, количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 42 человека, всего в городе насчитывается 95 заболевших коронавирусом.

1780 человек находятся на карантине в добровольном порядке по подозрению на заболевание коронавирусом, ещё 29 человек помещены на карантин принудительно.

Как отметил мэр Нью-Йорка, за последние сутки было получено так много информации, что у него создалось такое впечатление, будто «весь мир перевернулся всего за несколько часов».

Режим ЧС по коронавирусу уже введён в 24 штатах США, а также в Вашингтоне. В штате Нью-Йорк, по последним данным, выявлено 328 случаев заражения коронавирусом.

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