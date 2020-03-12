Ла-Пас, , 23:32 — REGNUM Авиасообщение с Европой в связи с пандемией коронавируса временно приостанавливает Боливия. Об этом 12 марта сообщила временный президент страны Жанин Аньес в эфире государственного телевидения.

Авиаперелёты в Европу и обратно будут прекращены с 00:00 часов 14 марта и до 31 марта. Кроме того, было принято решение о временной приостановке занятий в школах и университетах.

Введён запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более тысячи человек, включая манифестации, культурные и спортивные события.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧП на территории Боливии в связи с пандемией коронавируса.

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