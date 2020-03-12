Берлин, , 23:33 — REGNUM Число заболевших коронавирусом нового типа достигло 2369 человек в Германии. об этом 12 марта сообщается в сводке института имени Роберта Коха.

За сутки количество выявленных случаев заболевания составило 802. Очагом распространения коронавируса стала федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, где выявлено 688 случаев заражения.

По данным института имени Роберта Коха, в 80% случаев заболевание протекает в лёгкой форме, практически без последствий для пациентов. Опасен коронавирус для пожилых пациентов и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

На территории Германии скончались от заболевания, вызванного коронавирусом, пять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер ГерманииАнгела Меркель призвала не жалеть денежных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией

Читайте ранее в этом сюжете: «Потом посчитаем» — Меркель призвала не жалеть денег на коронавирус