Минск, , 22:56 — REGNUM Совет министров Белоруссии принял решение о введении ограничений на все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием до 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешения на проведение остальных массовых мероприятий будут выдаваться «после оценки наличия условий для их проведения».

Как передавало ИА REGNUM, количество официально подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 21. Один из пациентом, у которого был диагностирован коронавирус, сегодня был выписан из Минской инфекционной больницы.

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