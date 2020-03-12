Любляна, , 22:48 — REGNUM До 96 человек возросло количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Словении. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба правительства страны в Twitter.

По последним данным, в стране 96 заболевших из общего числа 3058 тестированных. Днём 12 марта коронавирус был подтверждён у 82 граждан Словении. В стране объявлена эпидемия по коронавирусу.

Как поясняет пресс-служба правительства, объявление эпидемии является одним из элементов активизации национального плана гражданской защиты. Властями было отдано распоряжение о закрытии учебных заведений и принятии мер по снижению ущерба для предприятий и работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о распоряжении правительства Словении о закрытии границы с Италией из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Словении распорядились закрыть границу с Италией из-за коронавируса