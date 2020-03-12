Москва, , 21:15 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») просит мэра Москвы Сергея Собянина сделать парковки бесплатными на время борьбы с коронавирусом, а также проводить дезинфекцию машин каршеринга.

«Направил письмо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными, либо значительно снизить их стоимость», — написал Толстой в Facebook.

Парламентарий также просит мэра предпринять меры по снижению стоимости такси и каршеринга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ВОЗ объявило об эпидемии коронавируса, в Москве введен специальный режим.