Вифлеем, Палестина, , 20:27 — REGNUM Ещё один случай заражения коронавирусом выявлен в Вифлееме. Об этом 12 марта сообщил журналистам представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Вифлееме, общее количество заболевших составляет 31 человек.

Уточняется, что в секторе Газа не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-2019. Началось строительство мобильной больницы на КПП Рафиах. Отмена занятий в школах на палестинских территориях продлена ещё на неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии для туристов города Вифлеема из-за вспышки коронавируса.

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