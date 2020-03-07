Рамалла , 7 марта 2020, 17:46 — REGNUM Власти Палестины из-за вспышки коронавируса приняли решение закрыть для туристов город Вифлеем, передает 7 марта телеканал Al Hadath.
Ранее власти Палестины приступили к реализации мер по борьбе с коронавирусом в рамках режима чрезвычайной ситуации.
По словам премьер-министра страны Мухаммеда Штайе, не исключено закрытие мостов, погранпереходов и других путей, связывающих Палестину с внешним миром. Правительство может принять такое решение при необходимости.
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