Бразилиа, , 20:13 — REGNUM Заражение бразильского чиновника Фабио Вайнгартена вирусом COVID-19 подтвердилось, сообщает 12 марта G1.

Соответствующую информацию распространила медицинская служба администрации бразильского президента. Вайнгартен, который присутствовал на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, помещён в карантин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жена Вайнгартена заявила, что у него обнаружен новый коронавирус. Бразильский чиновник 7 марта присутствовал на встрече Трампа и президента Бразилии Жаира Болсонару.

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