Пенза, , 22:02 — REGNUM Житель Белинского района обратился в суд о взыскании ущерба с управления ЖКХ Пензы, причиненного упавшим деревом, и выиграл его.

Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, 28 августа 2019 года мужчина припарковал свой автомобиль «Шевроле Лачетти» у дома. Находившееся рядом дерево — тополь упало на машину, повредив при этом капот, багажник, двери, крышу, раму и другие элементы. Потерпевший просил взыскать в его пользу стоимость восстановительного ремонта (более 150 тыс. рублей) и судебные расходы. Представитель ответчика не согласился с требованиями, так как дерево не было сухостойным и упало из-за сильного ветра. Причём в подтверждение ответчик предложил ежедневный оперативный прогноз погоды на 28 августа, который был опубликован на портале регионального управления МЧС. Суд счёл, что прогноз не может являться подтверждением неблагоприятных погодных условий и встал на сторону потерпевшего.

Было вынесено решение о возмещении причиненного материального ущерба. Представитель ответчика, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия оставила ее без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девочка погибла в городе Гурьевске. По предварительной информации, росшее у дороги дерево от порыва ураганного ветра упало на тротуар у проезжей части Калининградского шоссе и нанесло ребёнку смертельные травмы.

Читайте также: Под Калининградом упавшее дерево насмерть придавило школьницу