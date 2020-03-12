Тегеран, , 18:23 — REGNUM Власти Ирана обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с запросом о предоставлении экстренной финансовой помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом 12 марта сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своём микроблоге в Twitter.

Глава МИД Ирана напомнил о заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о том, что странам, пострадавшим от нового коронавируса, должна быть оказана поддержка через инструменты ускоренного финансирования.

Глава Центрального банка Ирана Абдулнаср Хеммати сообщил журналистам, что в письме на имя главы МВФ запросил $5 млрд из фонда чрезвычайного финансирования на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Напомним, число официально подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Иране превысило 10 тысяч. По последним данным, 492 человека в стране скончались от заболевания.