Мурманск, 12 марта 2020, 17:19 — REGNUM Власти Мурманской области отказались от проведения всех мероприятий, где было запланировано участие иностранцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Запрет вводится с 14 марта.
По его словам, организованные поездки детей и взрослых в страны распространения коронавируса тоже отменяются. Северянам также рекомендуют не выезжать за границу, особенно в Норвегию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее по этой причине в Мурманске отменили международный лыжный забег. Также отменена акция, посвященная шестой годовщине присоединения Крыма к России.