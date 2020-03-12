Мурманск, , 17:19 — REGNUM Власти Мурманской области отказались от проведения всех мероприятий, где было запланировано участие иностранцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Запрет вводится с 14 марта.

«С 00.00 14 марта отменяем все мероприятия с участием иностранных гостей, которые менее двух недель были на территории России», — сообщил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, организованные поездки детей и взрослых в страны распространения коронавируса тоже отменяются. Северянам также рекомендуют не выезжать за границу, особенно в Норвегию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по этой причине в Мурманске отменили международный лыжный забег. Также отменена акция, посвященная шестой годовщине присоединения Крыма к России.