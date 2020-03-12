Архангельск, , 12:58 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания на внеочередной сессии рассмотрели закон о поправках к Конституции РФ. Большинством голосов поправки были одобрены, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель «Справедливой России» Татьяна Седунова заявила перед голосованием, что фракция не согласна с отклонением поправок о возврате пенсионного возраста для женщин и мужчин, проживающих на Севере. Но несмотря на разногласие фракция изменения поддержала.

Лидер фракции ЛДПР Серей Пивков отметил, что в поправках нашли отражения предложения партии и перечислил наиболее важные, на его взгляд, пункты. Члены фракции поправки одобрили.

Против предложенных президентом поправок выступили члены КПРФ. Представитель «Единой России» Сергей Моисеев обвинил их в популизме.

Итог голосования: 39 депутатов — «за», 8 — «воздержались».