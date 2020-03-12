Москва, , 17:15 — REGNUM Руководство Росгвардии отменило праздничный концерт, посвященный Дню Росгвардии, который должен был пройти 27 марта в Государственном Кремлевском дворце. Отказ от праздничного мероприятия пояснили рекомендациями оперативного штаба при правительстве РФ по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как отметили в Росгвардии, празднования пройдут небольшом формате с участием личного состава и ветеранов служб. Соответствующие рекомендации переданы руководителям территориальных подразделений войск. Решение об отмене концерта в Кремлевском дворце принято в рамках комплексных мер по профилактике коронавируса, реализуемых в России, пояснили в ведомстве.