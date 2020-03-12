Москва, , 16:38 — REGNUM В Московском регионе в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, его порывы местами могут достигать 24 метров в секунду. Соответствующее предупреждение распространила 12 марта пресс-служба столичного управления МЧС России.

«12 марта на территории Москвы ожидается западный ветер 5−10 метров в секунду, с порывами до 13−18 метров в секунду. 13 марта в течение суток — усиление ветра с порывами до 19−24 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали москвичей быть внимательными, не оставлять без присмотра детей. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Автомобилистам рекомендовано парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Напомним, ранее сегодня Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.

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