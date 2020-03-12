Пенза, , 21:21 — REGNUM Более 15 тыс. георгиевских ленточек подарят жителям во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области. Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдет в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Регион присоединится к акции 24 апреля. В 2019 году волонтеры раздали более 10 тыс. ленточек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В подготовке к празднованию Дня Победы на территории региона примут участие около 600 волонтёров, 200 добровольцев — в Пензе, и 400 — в муниципальных районах. По словам министра образования региона Александра Воронкова, в настоящее время проводится работа по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Пензенской области, для организации адресной помощи. В апреле — мае будут проводиться работы по уборке воинских захоронений в регионе.

Напомним, в 1769 году императрица Екатерина II учредила награду для офицеров русской армии, вручаемую за личную храбрость, проявленную на полях сражений, — орден Святого Георгия. Носить награду полагалось на «ленте шёлковой о трёх чёрных и двух жёлтых полосах», именно она сегодня известна как георгиевская лента.

В России акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года и стала традиционной, особенно в преддверии Дня Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге определен поставщик георгиевских ленточек. Начальная цена лота составляла почти 10 тыс. рублей. В итоге 5 555 ленточек для нужд администрации Южного округа Оренбурга поставят за 8 055 рублей в срок до 1 апреля.

Читайте также: В Оренбурге ветеранам Великой Отечественной войны подарят тёплые одеяла