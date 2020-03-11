Оренбург, , 10:33 — REGNUM Администрация Южного округа провела аукцион на поставку подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно техзаданию, исполнитель контракта должен осуществить поставку 131 теплого одеяла размером 140 см на 205 см.

На конкурс поступило две заявки. Начальную (максимальную) цену лота в 79 425,30 рублей удалось сбить до 69 894,18 рублей. Исполнитель должен оказать услугу по договору до 1 июля 2020 года. Информация опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Также определен поставщик георгиевских ленточек. Начальная цена лота составляла почти 10 тыс. рублей. В итоге 5 555 ленточек для нужд администрации Южного округа Оренбурга поставят за 8 055 рублей в срок до 1 апреля.

Добавим, что в начале 2020 года проводился аукцион оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на территории Южного округа города Оренбурга в первом полугодии. На конкурс поступила только одна заявка — от Оренбургского госуниверситета (ОГУ). Он и признан победителем. Стоимость контракта совпала с начальной (максимальной) ценой лота 365 тыс. рублей.

В числе услуг, который должен оказать исполнитель, указана и организация праздничного мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны в концертном зале Дворца культуры на 500 мест. Концертно-театрализованное представление должно продлиться один час 20 минут. ОГУ должен предоставить звуковой и световое оборудование, запись необходимых фонограмм.