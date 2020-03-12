Прага, , 16:35 — REGNUM Режим чрезвычайного положения объявили власти Чехии из-за распространения вируса COVID-19, сообщил 12 марта журналистам чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Чрезвычайное положение объявлено 12 марта с 14:00 (центральноевропейское время).

Бабиш «Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней».

Напомним, в Чехии уханьским вирусом инфицированы 94 человека. Только за одни сутки (10 марта) число заболевших выросло с 61 до 21, а за сутки 11 марта больных стало ещё на 33 больше.

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