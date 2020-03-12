Иерусалим, 12 марта 2020, 15:17 — REGNUM Власти Израиля изолировали одну из тюрем в Иерусалиме в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 12 марта сообщают местные СМИ.
Причиной подобного решения стало признание одного из тюремных надзирателей в том, что он имел контакты с зараженным коронавирусом.
Пенитенциарное учреждение на данный момент не принимает новых заключенных, а также не направляет заключенных в суд. Недавно освобожденные будут помещены в карантин.
Напомним, в настоящее время коронавирусом заражены граждане более 110 стран. От инфекции скончалось порядка 4 тыс. 600 человек. Свыше 120 тыс. человек были заражены.
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