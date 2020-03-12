Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Мать петербургского журналиста Ильи Шатилина принуждают взять отпуск на работе после того, как ее сына поместили в больницу с подозрением на коронавирус, который не подтвердился. Об этом журналист написал на своей личной странице в социальной сети.

По словам Шатилина, несмотря на то, что у него не подтвердился коронавирус, его мать попросили взять отпуск на две недели.

«Несмотря на то, что у меня не обнаружен коронавирус, маму на работе настоятельно попросили взять отпуск на две недели», — написал он.

Отметим, Шатилин почувствовал себя плохо после возвращения из Италии, в связи с чем, он был помещён в бокс инфекционной больницы, где ему поставили диагноз «свиной грипп». В настоящий момент мужчина все ещё продолжает находиться в больнице, но уже в пятницу его готовятся выписать домой.

Добавим, по официальным данным в больнице имени Боткина в Петербурге находятся два человека, у которых подтвердился новый вид коронавируса. Оба они посещали Италию, где отмечается большое число заболевших новым видом инфекции.

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