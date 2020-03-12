Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM В столице Среднего Урала зафиксировали максимальную температуру воздуха для 12 марта. Об этом сообщает главный синоптик области Галина Шепоренко.

Как сообщила Шепоренко «КП-Урал», столбик температуры поднялся до высоты плюс 14 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд достигал высоты в 7,2 градусов тепла.

«Она выше всех прежних максимумов, которые наблюдались все прошлые года в эти же сутки», — прокомментировала уровень температуры Шепоренко.

Впрочем, в скором времени теплая погода пойдёт на спад с субботы, 14 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Средний Урал пришло кратковременное потепление. Ранее ожидалось, что температура достигнет показателя в десять градусов выше нуля.

Читайте ранее в этом сюжете: На Средний Урал пришло кратковременное потепление