Екатеринбург, 12 марта 2020, 13:46 — REGNUM В столице Среднего Урала зафиксировали максимальную температуру воздуха для 12 марта. Об этом сообщает главный синоптик области Галина Шепоренко.
Как сообщила Шепоренко «КП-Урал», столбик температуры поднялся до высоты плюс 14 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд достигал высоты в 7,2 градусов тепла.
«Она выше всех прежних максимумов, которые наблюдались все прошлые года в эти же сутки», — прокомментировала уровень температуры Шепоренко.
Впрочем, в скором времени теплая погода пойдёт на спад с субботы, 14 марта 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, на Средний Урал пришло кратковременное потепление. Ранее ожидалось, что температура достигнет показателя в десять градусов выше нуля.
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