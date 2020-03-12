Алжир, , 11:29 — REGNUM Первый случай смерти от нового коронавируса COVID-2019 зафиксирован в Алжире. Об этом сообщает алжирское издание TSA.

Информация о личности умершего пока не сообщается.

За последнее время в Алжире было зафиксировано пять новых случаев заражения COVID-2019. Двое выявленных инфицированных прибыли из Франции. Они были госпитализированы в местную больницу.

Кроме того, источник в местном минздраве сообщил изданию, что три случая были выявлены в алжирской провинции Блида. Всего в стране выявлено 24 случая заражения новым коронавирусом.

Ранее национальная авиакомпания Air Algerie объявила о приостановке полетов в Рим с воскресенья 15 марта из-за распространения нового коронавируса в Италии.

Читайте также: В Петербурге проверяют на коронавирус 108 человек