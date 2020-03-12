Пенза, , 20:47 — REGNUM О праздничном оформлении Пензы к 9 мая шла речь на очередном заседании областного оргкомитета «Победа». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Мэр города Андрей Лузгин представил концепцию оформления общественного пространства. К праздничной дате украсят областной центр композициями из объемных букв и цифр. На центральных улицах будут располагаться арт-объекты в виде звезд. В ближайшее время праздничными плакатами оформят остановки общественного транспорта и рекламные щиты. По области планируется задействовать более 600 волонтёров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 февраля по 9 мая в Пензе ежедневно выставляется Почетный караул. Участие в несении вахты принимают не только лучшие ученики кадетских и казачьих классов, представители юнармейского движения и Российского движения школьников, но и все желающие пензенцы.

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