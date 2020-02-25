Пенза, , 13:03 — REGNUM В Пензенской области региональное министерство образования совместно с Многофункциональным молодежным центром области и администрацией города запущен проект «75 дней до Победы: Пост №1». Проект реализуется по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

С 25 февраля по 9 мая в Пензе ежедневно будет выставляться Почетный караул. Участие в несении вахты примут не только лучшие ученики кадетских и казачьих классов, представители юнармейского движения и Российского движения школьников, но и все желающие пензенцы.

Планируется, что в акции примут участие более 60 общеобразовательных организаций Пензенской области, всего около 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля был создан региональный военно-патриотический портал Пензаподвиг.ру создан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На портале размещаются областные новости в рамках 75-летия Победы, статьи об уроженцах Пензенской области, участвующих в войне, материалы о военных экспозициях музеев, архивные документы. В дальнейшем ресурс может стать расширенной военно-исторической электронной энциклопедией Пензенской области, которая будет постоянно обновляться.