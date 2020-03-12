Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM Казахстан не вводил ограничения на въезд из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 12 марта заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев на пресс-конференции.

По его словам, Казахстан действительно ограничивает количество авиарейсов, но это почти не касается стран ЕАСЭ. В частности, белорусская авиакомпания «Белавиа» выполняла шесть рейсов в Нур-Султан и четыре в Алма-Ату. Компания сократит количество рейсов до одного в каждый город.

Камалиев отметил, что между городами России и Казахстана выполняется более 160 рейсов, и все они пока выполняется без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике отменены все публичные мероприятия в связи с объявлением пандемии по коронавирусу.